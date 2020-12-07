Futbolda kritik toplantı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bugün kulüplerle görüşecek. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek basına kapalı değerlendirme toplantısı saat 15.00'da başlayacak.

Toplantıda Koronavirüs nedeniyle başlatılamayan liglerle ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Maçların sınırlı sayıda seyirci veya seyircisiz oynanması ayrıca futbolcular ile maçta görev yapacaklara PCR testi uygulanmasının değerlendirilmesinin ardından karar alınması bekleniyor.

“Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, açık alandaki organizasyonlara katılacak kişi sayısının yüz (100) kişi ile sınırlandırma kararı almıştı.