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Futbolda rakım etkisi

Her 100 metrede galibiyet şansı %1.1 artıyor

18 Şubat 2020 Salı 23:19
Futbolda rakım etkisi
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Belçika'da yapılan bir bilimsel araşırma stadı deniz seviyesinden daha yukarıda olan takımların diğerlerine oranla daha yüksek galibiyet şansı bulunduğunu ortaya koydu.

Bilim dünyası futbolu mercek altına aldı ve oldukça ilginç sonuçlara ev sahipliği yapan bir rapor yayınladı. 
  
Belçika'da bulunan Ghent  Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, statları deniz seviyesinden yüksek olan takımların galibiyet şansında artış görüldü. 
  
Aynı araştırmaya göre, statları deniz seviyesine daha yakın olan takımların galibiyet şansında düşüş gözlemlendi. 

2 BİN FUTBOL MAÇI MERCEK ALTINA ALINDI
  
2008 - 2016 yılları arasında oynana 2 bin Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni inceleyen ekip, bunun nedeninin ev sahibi takımın oyuncularının düşük oksijen seviyesine daha kolay adapte olabilmesi olduğunun altını çizdi. 
  
Mercek altına alınan bu 2 bin futbol müsabakası çerçevesinde ortaya çıkarılan rapora göre, her 100 metrelik rakım artışı ev sahibi takımın galibiyet olasılığını yüzde 1.1 oranında yükseltiyor. 

REAL MADRID'İN GALİBİYET ŞANSI DAHA YÜKSEK
  
Örneğin Londra temsilcisi Chelsea'nin stadı, İspanyol devi Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu'ya oranla yaklaşık 700 metre daha alçakta yer alıyor. 
  
Bilim insanları bu iki takımın karşı karşıya gelmesi durumunda Madrid temsilcisinin galibiyet oranının rakibine oranla yaklaşık yüzde 7 daha olası olduğu iddiasında. 

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Futbol
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