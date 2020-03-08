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Futbolda sonuçlar ve program

08 Mart 2020 Pazar 00:03
54 Okunma
Futbolda sonuçlar ve program

K-Pet Süper Lig

T.Ocağı-Hamitköy: 2-2

Çetinkaya-MA Yeşilova: 2-2

Mağusa TG-Gönyeli: 4-1

Cihangir-Doğan TB: 2-2

Göçmenköy-Binatlı: 0-2

K-Pet 1.Lig

G.Birliği-Doğancı: 3-0 (H)

Esentepe-Maraş: 0-2

Çanakkale-Dörtyol: 1-3

Karşıyaka-Mormenekşe: 0-0

U21 Süper Lig

T.Ocağı-Hamitköy: 3-0

Çetinkaya-MA Yeşilova: 5-0

Mağusa TG-Gönyeli: 10-2

Cihangir-Doğan TB: 0-3

Göçmenköy-Binatlı: 0-0

U21 1.Lig

G.Birliği-Doğancı: 3-0 (H)

Esentepe-Maraş: 1-0

Çanakkale-Dörtyol: 4-1

Karşıyaka-Mormenekşe: 1-2

PAZAR

K-Pet Süper Lig

14.30  Lefkoşa Atatürk Stadı  G.Gücü-Yenicami  Fehim Dayı

14.30  Güzelyurt Üner Berkalp Stadı  Baf ÜY-K.Kaymaklı  Serkan Şimşek

14.30  Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı  Düzkaya-Lefke  Utku Hamamcıoğlu

K-Pet 1.Lig

14.30  Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı  Girne HE-Lapta  Zekai Töre

14.30  Bostancı Bağcıl Stadı  B.Bağcıl-Mesarya  Osman Özpaşa

14.30  Görneç Üç Şehitler Stadı  Görneç-Ozanköy  Hakan Muhtaroğlu

14.30  Gönyeli Stadı  Y.Dumlupınar-Yalova  Evren Karademir

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