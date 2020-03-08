Futbolda sonuçlar ve program

K-Pet Süper Lig
T.Ocağı-Hamitköy: 2-2
Çetinkaya-MA Yeşilova: 2-2
Mağusa TG-Gönyeli: 4-1
Cihangir-Doğan TB: 2-2
Göçmenköy-Binatlı: 0-2
K-Pet 1.Lig
G.Birliği-Doğancı: 3-0 (H)
Esentepe-Maraş: 0-2
Çanakkale-Dörtyol: 1-3
Karşıyaka-Mormenekşe: 0-0
U21 Süper Lig
T.Ocağı-Hamitköy: 3-0
Çetinkaya-MA Yeşilova: 5-0
Mağusa TG-Gönyeli: 10-2
Cihangir-Doğan TB: 0-3
Göçmenköy-Binatlı: 0-0
U21 1.Lig
G.Birliği-Doğancı: 3-0 (H)
Esentepe-Maraş: 1-0
Çanakkale-Dörtyol: 4-1
Karşıyaka-Mormenekşe: 1-2
PAZAR
K-Pet Süper Lig
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı G.Gücü-Yenicami Fehim Dayı
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf ÜY-K.Kaymaklı Serkan Şimşek
14.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Lefke Utku Hamamcıoğlu
K-Pet 1.Lig
14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne HE-Lapta Zekai Töre
14.30 Bostancı Bağcıl Stadı B.Bağcıl-Mesarya Osman Özpaşa
14.30 Görneç Üç Şehitler Stadı Görneç-Ozanköy Hakan Muhtaroğlu
14.30 Gönyeli Stadı Y.Dumlupınar-Yalova Evren Karademir