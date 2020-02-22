Futbolda toplu sonuçlar ve yarının programı
K-Pet Süper Lig
G.Gücü-Doğan TB: 2-1
Göçmenköy-Yenicami: 1-4
Cihangir-Gönyeli: 1-4
Düzkaya-Hamitköy: 1-0
Mağusa TG-K.Kaymaklı: 5-0
K-Pet 1.Lig
Y.Dumlupınar-Doğancı: 3-0 (H)
B.Bağcıl-Lapta: 2-2
Ozanköy-Yalova: 0-2
Görneç-Mormenekşe: 1-3
Karşıyaka-Dörtyol: 3-3
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Değirmenlik-Yılmazköy: 1-1
Dikmen-Ortaköy: 2-1
Zümrütköy-Denizli: 0-4
Karaoğlanoğlu-Tatlısu: 2-1
U21 Süper Lig
G.Gücü-Doğan TB: 1-8
Göçmenköy-Yenicami: 0-3
Cihangir-Gönyeli: 1-1
Düzkaya-Hamitköy: 2-1
Mağusa TG-K.Kaymaklı: 3-2
U21 1.Lig
Y.Dumlupınar-Doğancı: 3-0 (H)
B.Bağcıl-Lapta: 0-3
Ozanköy-Yalova: 2-3
Görneç-Mormenekşe: 1-7
Karşıyaka-Dörtyol: 0-5
YARIN
K-Pet Süper Lig
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Baf ÜY Kerem Eran
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı T.Ocağı-MA Yeşilova Fehim Dayı
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Lefke Serkan Şimşek
K-Pet 1.Lig
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Girne HE Utku Hamamcıoğlu
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı G.Birliği-Maraş Zekai Töre
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-Mesarya Hakan Ünal
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
11.00 Akova Eray Vudalı Stadı İ.Trabzonspo-Serdarlı Emre Öztaşlı
11.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Yeniboğaziçi Ferhat Tuna
11.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Türkmenköy Şakir Azizoğlu
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı Yarköy-Dipkarpaz Hüseyin Eyyüpler
14.00 Dörtyol Stadı İncirli-Mehmetçik Ömer Doğru