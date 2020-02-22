Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Futbolda toplu sonuçlar ve yarının programı

Futbolda toplu sonuçlar ve yarının programı

22 Şubat 2020 Cumartesi 18:32
Futbolda toplu sonuçlar ve yarının programı
banner48

Futbolda toplu sonuçlar ve yarının programı

K-Pet Süper Lig
G.Gücü-Doğan TB: 2-1
Göçmenköy-Yenicami: 1-4
Cihangir-Gönyeli: 1-4
Düzkaya-Hamitköy: 1-0
Mağusa TG-K.Kaymaklı: 5-0

K-Pet 1.Lig
Y.Dumlupınar-Doğancı: 3-0 (H)
B.Bağcıl-Lapta:  2-2
Ozanköy-Yalova: 0-2
Görneç-Mormenekşe: 1-3
Karşıyaka-Dörtyol: 3-3

BTM 1. Lig Beyaz Grup
Değirmenlik-Yılmazköy: 1-1
Dikmen-Ortaköy: 2-1
Zümrütköy-Denizli: 0-4
Karaoğlanoğlu-Tatlısu: 2-1

U21 Süper Lig
G.Gücü-Doğan TB: 1-8
Göçmenköy-Yenicami: 0-3
Cihangir-Gönyeli: 1-1
Düzkaya-Hamitköy: 2-1
Mağusa TG-K.Kaymaklı: 3-2

U21 1.Lig
Y.Dumlupınar-Doğancı: 3-0 (H)
B.Bağcıl-Lapta: 0-3
Ozanköy-Yalova: 2-3
Görneç-Mormenekşe: 1-7
Karşıyaka-Dörtyol: 0-5


YARIN

K-Pet Süper Lig
14.00  Lefkoşa Atatürk Stadı  Çetinkaya-Baf ÜY  Kerem Eran
14.00  Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı  T.Ocağı-MA Yeşilova  Fehim Dayı
14.00  Güzelyurt Üner Berkalp Stadı  Binatlı-Lefke  Serkan Şimşek

K-Pet 1.Lig
14.00  Esentepe Erdal Barut Stadı  Esentepe-Girne HE  Utku Hamamcıoğlu
14.00  İskele Cumhuriyet Stadı  G.Birliği-Maraş  Zekai Töre
14.00  Çanakkale Muharrem Döveç Stadı  Çanakkale-Mesarya  Hakan Ünal

BTM 1. Lig Kırmızı Grup
11.00  Akova Eray Vudalı Stadı  İ.Trabzonspo-Serdarlı  Emre Öztaşlı
11.00  Vadili 14 Ağustos Stadı  Vadili-Yeniboğaziçi  Ferhat Tuna
11.00  Geçitkale Stadı  Geçitkale-Türkmenköy  Şakir Azizoğlu
14.00  Akova Eray Vudalı Stadı  Yarköy-Dipkarpaz  Hüseyin Eyyüpler
14.00  Dörtyol Stadı  İncirli-Mehmetçik  Ömer Doğru

Anahtar Kelimeler:
Futbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodafone'da "Kartal"mı uçacak "Fırtına"mı kopacak
Vodafone'da "Kartal"mı uçacak "Fırtına"mı kopacak
Bitmiş futbola bir balta da siz vurmayın
Bitmiş futbola bir balta da siz vurmayın
Ralli heyecanı Sinde'ye taşınıyor
Ralli heyecanı Sinde'ye taşınıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim