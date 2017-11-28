Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Futbolda Türkiye ile Kıbrıs milli takımları aynı grupta

U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Türkiye ile Kıbrıs milli takımları aynı grupta mücadele edecekler. Maçlar Türkiye'de oynanacak

28 Kasım 2017 Salı 09:37
Futbolda Türkiye ile Kıbrıs milli takımları aynı grupta
banner10

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, 2018-19 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Türkiye ile Kıbrıs milli takımları aynı grupta mücadele edecekler.

2018-19 U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonaları Eleme Turları'nda Türkiye İsviçre, Azerbaycan ve Kıbrıs, 2. grupta yer aldılar. 2018-19 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 2. grup maçları 3-6-9 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak. Kıbrıs U19 Kadın Milli Takımı da maçlar için Türkiye'ye gidecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Alpay Baykurt 2017-11-28 09:50:05

Bize her konuda ambargo koyan komusularimiza Turk topraklarinda kirmizi hali serildi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hasan 2017-11-28 11:18:15

? Meşhuuuuuur milliyetçilerimiz nerede . Tahsin neredesin abim ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Robin van Persie sahalara dönüyor
Robin van Persie sahalara dönüyor
İspanyol medyası, Arda’nın Monaco’ya gideceğini yazdı
İspanyol medyası, Arda’nın Monaco’ya gideceğini yazdı
Milan'da Montella'nın görevine son verildi
Milan'da Montella'nın görevine son verildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim