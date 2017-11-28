Futbolda Türkiye ile Kıbrıs milli takımları aynı grupta

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, 2018-19 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Türkiye ile Kıbrıs milli takımları aynı grupta mücadele edecekler.

2018-19 U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonaları Eleme Turları'nda Türkiye İsviçre, Azerbaycan ve Kıbrıs, 2. grupta yer aldılar. 2018-19 UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 2. grup maçları 3-6-9 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak. Kıbrıs U19 Kadın Milli Takımı da maçlar için Türkiye'ye gidecek.