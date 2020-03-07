Futboldaki “no more bets”

Özellikle profesyonel futbolcular saha dışında da futbolla ilgileniyorlar(mış). Birçoğu antrenman ve maç dışında sanal âlem üzerinden her türlü at, köpek ve top merkezli bahisler yapıyorlar(mış). “Mış” dedik zira görmedik ancak görünen Liverpool uzakta değildir. Liverpool efsanesi ve de eski futbolcusu Michael Owen’in kendi maçları da dahil olmak üzere internet üzerinde bahis oyunlarına 2.7 milyon pound yatırmasının ortaya çıkması spor medyasında da deprem etkisi yaratmıştı.

İnternet üzerinden sanal ortamlarda spor karşılaşmaları üzerine oynanan müşterek bahislere, katılım, 2000’li yılların başından itibaren ülkemizde de büyük bir artış göstermiştir. Özellikle İngiltere ve bağlı toprakları, müşterek bahis şirketlerinin gözdesi durumunda. E biz de İngiliz’in sağlam bir sörgesi olunca neydi olacağı!

Başta futbol olmak üzere 1990’lı yılların başından itibaren hemen hemen çoğu spor dalında yaşanılan endüstriyel dönüşüm, sporu gerçek anlamda bir endüstri hâline getirdi. Artık spor, sadece spor değil bildik. Öyle ki, bugün spor ekonomisin tüm dünyada yıllık yarattığı gelir, dışsal etkileri de dikkate alındığında 500 milyar dolara kadar yükselebiliyor. Bu gelirin neredeyse üçte ikilik kısmı futboldan geliyor. Keşke bizim ligimiz de bu işin içie girebilse.

İşin içine televizyon ve diğer elektronik yayın platformları girince dört milyara yakın insana bu heyecanı aynı anda izletip, spordan beslenen farklı ekonomilerin de gelişip büyümesine olanak sağladı. İşte burada da lokomotif sektör olarak bahis işleri ön plana çıkıyor.

Spor temelli bahis oyunlarının bugün yıllık ciroları 227 milyar dolar mertebesine ulaşmış durumda. 2018 yılın verilerine göre dünya genelinde bahislere 13 milyar 725 milyon dolar, sayısal oyunlara da 213,1 milyar dolar para yatırıldı. Dünya genelindeki şans oyunları pazarının yarıya yakınını Avrupa ülkeleri oluşturuyor. 226 milyar 726 milyon dolarlık bahis ve şans oyununun 111 milyar 336 milyon dolarlık bölümü Avrupa’da oynanıyor. Bunu 63 milyar 190 milyon dolar ile Kuzey Amerika, 39 milyar 629 milyon dolar ile Asya ve Orta Doğu, 7 milyar 697 milyon dolar ile Orta ve Güney Amerika izliyor. E artık gel de “No more bets (Bahisler kapandı) de, yerse…