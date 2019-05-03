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Futbolun süperleri belli oldu

Yılın süper futbolcusu ödülünü Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca kazandı.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:02
Futbolun süperleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de yılın en iyilerine ödüllerinin verildiği"Futbolun Süperleri" ödül töreni gerçekleştirildi.

Çırağan Sarayı'nda, beIN Sports ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği ve ikincisi gerçekleştirilen organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile spor, iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Yılın süper futbolcusu, yılın süper teknik direktörü, yılın süper kalecisi, yılın süper defansı, yılın süper orta sahası, yılın süper forveti ödüllerini futbolseverler oylarıyla belirlerken, yılın süper 11'ini takım kaptanları, yılın süper fair play'i ve yılın süper golü ödüllerini kazananları ise organizasyonun jürisinin kullandığı oylarla belirlendi. Dünya futbolunun önemli isimlerinden Marcel Desailly ve Ruud Gullit de törende yer aldı.

Jüride Ali Gültiken, Alpay Özalan, Bünyamin Bozgeyik, Güntekin Onay, Servet Yardımcı, Şansal Büyüka ve Tugay Kerimoğlu yer aldı.

Ödüller

Yılın süper futbolcusu ödülünü Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca kazandı.

Gecede ödül alan isimler şunlar:

Yılın süper kalecisi: Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Yılın süper defansı: Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir)

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Yılın süper orta sahası: Edin Visca (Medipol Başakşehir)

Yılın süper forveti: Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Yılın süper futbolcusu: Edin Visca (Medipol Başakşehir)

Yılın yükselen yıldızı: Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Yılın süper teknik direktörü: Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)

Yılın en güzel golü: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe, Beşiktaş maçında attığı gol)

Yılın süper fair play'i: Fuat Çapa (Eskişehirspor Teknik Direktörü)

Yılın süper Türk temsilcisi: Cengiz Ünder (Roma)

beIN Sports Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı

Yılın süper 11'i: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Demagoj Vida (Beşiktaş), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş), Trezeguet (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (Beşiktaş).

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FutbolSüperHaberKıbrısGündem
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