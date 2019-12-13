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Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. haftanın en iyi 11'ine seçildi.

13 Aralık 2019 Cuma 16:25
Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

UEFA’nın internet sitesinde, Avrupa Ligi 6. hafta maçlarının en iyi 11’i açıklandı.

Medipol Başakşehir’in deplasmanda Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ı 2-1 yendiği maçta forma giyen sol bek Clichy’nin de yer aldığı haftanın en iyi 11’i şu şekilde:

Kaleci: Vid Belec (APOEL)

Defans: Ashley Young (Manchester United), Joris Gnagnon (Rennes), Gernot Trauner (LASK), Gael Clichy (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Bukayo Saka (Arsenal), Roman Bezus (Gent), Juan Mata (Manchester United), Takuma Asano (Partizan)

Forvet: Diogo Jota (Wolverhampton), Mason Greenwood (Manchester United)

Anahtar Kelimeler:
Gael ClichyUEFA Avrupa Ligi
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