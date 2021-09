Galatasaray 2-1 Göztepe (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, Luyindama'nın hücuma çıkarken yaptığı top kaybı sonrası 43. dakikada Cherif Ndiaye ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Galatasaray, 49. dakikada Halil Dervişoğlu'nun şutu ve Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın hatası sonrası skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip, 56. dakikada Olimpiu Morutan'ın golüyle maçı kazandı. Morutan, sarı kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Göztepe'yi konuk ettiği son 15 maçta 13. galibiyetini alan ve hiç kaybetmeyen Galatasaray, ligdeki puanını 11'e yükseltti. Göztepe ise son 2 maçını kaybederek 5 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta içinde önce Marsilya deplasmanına ardından ligde Rize'ye gidecek. Göztepe ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisinin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç, Mbaye Diagne yer aldı.

Fatih Terim, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Yukatel Kayserispor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Assunçao, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı yedeğe çekerken Taylan Antalyalı'yı 21 kişilik maç kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kayserispor müsabakasında dinlendirdiği Luyindama, Cicaldau, Morutan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi.

NESTOR EL MAESTRO 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 6. haftasında 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçının 11'ini korudu.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı, Galatasaray karşısına İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Dino Arslanagic, Wilker Angel, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Lourency Rodrigues, Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye 11'i ile çıktı.

Göztepe'nin yedek kulübesinde Arda Özçimen, Kahraman Demirtaş, Efe Can Saçıkara, Makana Baku, Adis Jahovic, Brown Ideye, Atakan Rıdvan Çankaya, Atınç Nukan, David Tijanic, Erkam Kömer yer aldı.

TAYLAN ANTALYALI DİNLENDİRİLDİ

Galatasaray'da 6. haftadaki Kayserispor maçında 11'de forma giyen Taylan Antalyalı dinlendirildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan ve döndükten sonra kasık fıtığı ameliyatı geçiren 26 yaşındaki futbolcu, Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 11 karşılaşmada forma giyen Taylan, A Milli Takım'la da 1 maça çıktı.

G.SARAYLILARDAN TERİM VE TAKIMA DESTEK

Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi.

Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi.

GALATASARAY MAÇA BASKILI BAŞLADI

Galatasaray mücadeleye hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Halil Dervişoğlu net bir fırsattan yararlanamadı. 4'te Morutan'ın iyi ortasını Göztepe savunması Obinna'nın kritik müdahalesiyle uzaklaştırdı. 5'te Morutan'ın ceza sahası dışından çektiği şut direk dibinden auta gitti.

İlk dakikalarda gol için baskı kuran Galatasaray, Göztepe savunmasını aşmayı başaramadı. Göztepe ise kontrataklarla tehlikeli olmayı düşünse de ilk dakikalarda bu stratejisini gerçekleştiremedi.

Galatasaray, dakikalar geçtikçe etkisini artırmaya başladı. İrfan Can Eğribayat, bu dakikalardaki kurtarışlarıyla dikkat çekti.

LUYINDAMA'NIN HATASINI NDIAYE AFFETMEDİ

Ev sahibi ekip, oyunda üstünlüğünü korurken Luyindama'nın hatasıyla kalesinde golü gördü.

Sağ kanatta Christian Luyindama'dan topu kapan Halil Akbunar'ın uzun pasıyla topla buluşan Cherif Ndiaye, ilerleyerek ceza alanına gelmeden yaptığı vuruşla kalesi terk eden Muslera'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve 43. dakikada takımını öne geçirdi.

SONER NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Galatasaray'da tribün tepkisi ile desteklerinin birbirine karıştığı dakikalarda Göztepe, Soner Aydoğdu ile bir gol fırsatından daha yararlanamadı.

İlk devre konuk ekip Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN BÜYÜK HATA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarıya Diagne ve Alpaslan'ı oyuna alıp, Feghouli ve Luyindama'yı oyundan aldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 49. dakikada eşitlik golünü buldu.

Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda İrfan Can Eğribayat, topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

MORUTAN ÜST ÜSTE ÇALIMLARLA ATTI

Galatasaray, 1-1'den sonra baskısını artırdı. Cicaldau ile bir gol fırsatından faydalanamayan Galatasaray, diğer Rumen oyuncusu Morutan ile 56'da öne geçti.

Cicaldau'nun oyunun yönünü değiştiren uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Olimpiu Morutan, Göztepeli oyuncuları birer birer çalımlayarak ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla topu kalenin solundan ağlarla buluşturdu.

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Morutan, gol sonrası Fatih Terim'e koştu.

GALATASARAY'IN 4 HAFTALIK HASRETİ BİTTİ

2-1'den sonra Göztepe, maçta ilk defa atak oyuna geçti. Galatasaray savunması, Göztepe ataklarına karşı başarılı müdahalelerle pozisyon vermedi. Ev sahibi ekip zaman zaman kontrataklarla etkili oldu ancak farkı artıramadı.

Süper Lig'de bu maça kadar son 4 maçını kazanamayan Galatasaray, Göztepe karşısında 2-1 kazanarak moral buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13' dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak topun sahibi oldu.

37' dakikada Galatasaray, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatasında gole yaklaştı. Ceza sahası içinde geri pası uzaklaştıramayan İrfan Can, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Halil Dervişoğlu'na kaptırdı. Halil'in uygun durumda İrfan Can'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top Soner Aydoğdu'ya çarparak kornere gitti.

41' dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un uygun durumda vuruşunda, savunma topun kaleye gitmesini önledi.

43' dakikada konuk takım Göztepe öne geçti. Rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Luyindama'dan topu kapan Halil Akbunar bekletmeden pasını savunma arkasına sarkan Ndiaye'ye gönderdi. Kaleci Muslera'yı önde yakalayan Ndiaye'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

49.'dakikada Halil Dervişoğlu orta sahadan kaptığı topla uzaktan şutunu gönderdi, kaleci İrfan kontrol etmek isterken, meşin yuvarlağı elinden kaçarak filelere gitti. 1-1

56' dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan, ceza sahası içine yönelip 3 rakibinden sıyrıldı. Çaprazda müsait pozisyonda kalan bu futbolcunun sert şutunda Galatasaray öne geçti. 2-1

73' dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Kerem’in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Dönen topu Cicaldau tamamladı ancak İrfan Can bu pozisyonda da müdahale ederek topu kornere gönderdi.