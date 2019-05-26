Galatasaray 22'nci şampiyonluğunu kutladı

İlk olarak Galatasaray'ın alt yaş gruplarında şampiyon olan sporcular taraftarların huzuruna çıkarken, sonrasında sanatçıların verdiği mini konserler ve görsel şovlar eşliğinde taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Mustafa Cengiz, sahneye çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, taraftarların huzurunda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı ve kupa takdimi öncesi kısa bir imza töreni gerçekleştirildi.