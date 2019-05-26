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Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.05'te başlayan şölende taraftarlar ile birlikte şampiyonluğu kutlayan Galatasaray camiası, büyük sevinç yaşadı.
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İlk olarak Galatasaray'ın alt yaş gruplarında şampiyon olan sporcular taraftarların huzuruna çıkarken, sonrasında sanatçıların verdiği mini konserler ve görsel şovlar eşliğinde taraftarlar büyük coşku yaşadı.
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Mustafa Cengiz, sahneye çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, taraftarların huzurunda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı ve kupa takdimi öncesi kısa bir imza töreni gerçekleştirildi.
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İmza töreninin ardından Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde havalandı.
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Galatasaray 22'nci şampiyonluğunu kutladı
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, kupasını aldı.
26 Mayıs 2019 Pazar 07:47