Galatasaray 38. başkanını seçiyor

Saat 10.00’da başlayan genel kurulda Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu, Galatasaray Spor Kulübünün yeni başkanını seçecek.

Beş başkan adayının yarıştığı seçimde İbrahim Özdemir (7019) sarı, Metin Öztürk (5569) mor, Eşref Hamamcıoğlu (7102) yeşil, Burak Elmas (9320) kırmızı ve Mehmet Yiğit Şardan (9798) gri oy pusulası ile yarışıyor.

Resmi olmayan verilere göre toplam kullanılan oy sayısının 4000'den yukarı olduğu belirtiliyor. Oy kullanma işlemleri saat 15.00'te sona erdi.

1. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 5

Mor: Metin Öztürk 32

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 48

Kırmızı: Burak Elmas 27

Gri: Yiğit Şardan 16

2. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 4

Mor: Metin Öztürk 46

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 72

Kırmızı: Burak Elmas 36

Gri: Yiğit Şardan 12

3. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 4

Mor: Metin Öztürk 38

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 70

Kırmızı: Burak Elmas 34

Gri: Yiğit Şardan 14

4. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 9

Mor: Metin Öztürk 29

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 47

Kırmızı: Burak Elmas 38

Gri: Yiğit Şardan 18

5. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 2

Mor: Metin Öztürk 35

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 65

Kırmızı: Burak Elmas 36

Gri: Yiğit Şardan 21

6. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 4

Mor: Metin Öztürk 31

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 54

Kırmızı: Burak Elmas 36

Gri: Yiğit Şardan 27

7. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 0

Mor: Metin Öztürk 26

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 66

Kırmızı: Burak Elmas 45

Gri: Yiğit Şardan 14

8. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 2

Mor: Metin Öztürk 28

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 68

Kırmızı: Burak Elmas 34

Gri: Yiğit Şardan 18

9. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 7

Mor: Metin Öztürk 21

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 56

Kırmızı: Burak Elmas 47

Gri: Yiğit Şardan 23

10. SANDIK SONUCU

Sarı: İbrahim Özdemir 4

Mor: Metin Öztürk 25

Yeşil: Eşref Hamamcıoğlu 59

Kırmızı: Burak Elmas 44

Gri: Yiğit Şardan 7

İŞTE GALATASARAY BAŞKANLIĞINA ADAY OLAN İSİMLER

İbrahim ÖZDEMİR

1949 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğan İbrahim Özdemir, Lisan eğitimini Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek mimar olan Özdemir, uzun yıllar siyasette aktif rol almıştır. 17, 18 ve 19. Dönemlerde İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir, ayrıca 17. Dönemde imar, ulaştırma ve turizm komisyonu başkanlığı görevini icra etmiştir.

Özdemir ayrıca 47. Hükümet Dönemi’nde devlet bakanı, 48. Hükümet Dönemi’nde ise ulaştırma bakanı olarak görev yapmıştır. Ülkemizdeki pek çok gayrimenkul projesini üreten ve birçok gayrimenkul projesinde danışmanlık yapan Özdemir, 50 bin M2 kapalı alanda ileri teknoloji ve topraksız tarım yapmaktadır. İngilizce bilen İbrahim Özdemir evli ve iki çocuk babasıdır.

Metin ÖZTÜRK

1961 İstanbul doğumlu olan Metin Öztürk, iş hayatına gazeteci olarak başladı.Türkiye'nin en büyük yerli asistans şirketi Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı olan Metin Öztürk'ün Sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dergiler, dijital platformlar ve reklam-pazarlama şirketleri bulunmaktadır. Hizmet sektörünün yanı sıra Assist Line aracılığıyla Türkiye'de faaliyet gösteren birçok sigorta şirketine asistans hizmet veren Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyelerindendir.

Öztürk'ün, Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış olan babası Süleyman Öztürk ile başlayan Galatasaray sevdası kulüp içinde farklı görevler üstlenmesine vesile olmuş ve devam eden yıllarda da artarak devam etmiştir. 45 yıldır Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan ve 2 dönem Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevinde bulunan Metin Öztürk, Galatasaray'da çok az kişinin sahip olduğu Onur Madalyası'nı kürek sporundaki başarıları ile kazanmış Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün de ağabeyidir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Metin Öztürk'ün her iki kızı da Galatasaray Binicilik Şubesi, oğlu ise Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusudur.

Eşref HAMAMCIOĞLU

1954 İstanbul doğumlu olan Eşref Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi.1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1992-2012 yılları arasında Sodexo’da kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptı. Edindiği bilgi ve tecrübelerini değerlendirmek üzere UP Hizmet Yönetim Çözümleri Danışmanlık Şirketi’ni ve Optimal Yiyecek İçecek Çözüm Geliştirme Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ni hayata geçirdi. Eşref Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmış olup, 2018-2021 yıllarında Divan Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Türk Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD gibi çeşitli dernek üyelikleri mevcuttur. 2008-2010 yıllarında Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı olarak görev yapmıştır. TÜSİAD’da Yurtdışı İletişim Komisyonu Üyesi ve Türkiye Fransa İletişim Danışma Grubu Başkanı Başkanı olarak görev yapmıştır. Yine TÜSİAD’da “FransaÇalışma Grubu” şemsiyesi altında Türkiye Fransa arasındaki ekonomi ve tanıtıma dayalı faaliyetlerde bulunmaktadır. TÜSİAD/Institute’de Bosphore’un kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yabancı dili Fransızca ve İngilizce’dir. Evli bir çocuk sahibidir.

Burak ELMAS

1974’te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi’ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, iş hayatına Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır. Halen İngiltere ve Türkiye’de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü’ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa’yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Mehmet Yiğit ŞARDAN

1963 yılı İstanbul doğumlu olan Mehmet Yiğit Şardan, ortaokulu Galatasaray Lisesi’nde, liseyi Robert Koleji’nde okumuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'ni bitirmiştir. Reklam, İletişim ve TV içeriği alanlarında uzun yıllardır faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. 1992 yılında reklam kariyerine bir süre ara vererek Türkiye’nin en büyük televizyonlarından ATV'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

2009-2011 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanı olan Şardan 2013 yılında fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, geliştirmek gayesiyle YEKON Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Kendisi de milli bir sporcu olan Yiğit Şardan, Galatasaray Spor Kulübü’nde Başkan Yardımcılığı, Basketbol Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Formula 1 Komitesi kurucu üyesidir.