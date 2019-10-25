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Galatasaray'a Andone'den kötü haber

Radamel Falcao’nun yokluğunda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Florin Andone’den Galatasaray yönetimine kötü haber geldi. Başarılı golcünün bonservisini almak isteyen sarı kırmızılılar, Brighton’dan ‘kesinlikle satmayacağız’ cevabını aldı.

25 Ekim 2019 Cuma 10:28
Galatasaray'a Andone'den kötü haber

Sakatlığı bir türlü düzelmeyen Falcao'nun yokluğunda şans bulan Florin Andone, sergilediği performansla da geçer not aldı. Attığı iki golle Sivas galibiyetini getiren Andone, Real Madrid maçında iki kez gole yaklaşsa da Courtois'yı geçemedi.

Hücum hattına hareket getiren Rumen forvet, Radamel Falcao iyileşse de ilk 11'de oynamaya devam edecek. Transfer döneminde 5 oyuncu kiralayan Galatasaray, Andone dışındaki 4 ismin sözleşmesine özel madde koydurdu. Sarı-kırmızılılar, Seri'yi 18, Lemina ve Nzonzi'yi 16, Emre Mor'u 8 milyon Euro karşılığında bonservisini alma hakkına sahip.

Galatasaray, benzer girişimi Andone için de bulundu ancak kulübü Brighton'dan, "Andone'yi kesinlikle satmayacağız'' cevabını aldı. Bu yüzden 700 bin Euro'ya kiralanan 26 yaşındaki Rumen yıldızın sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulamadı.

SONU ONYEKURU GİBİ OLACAK!

Premier Lig kulübü Brighton, gelecek planlarını 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andone üzerine yapıyor. Onyekuru gibi Andone'nin de Galatasaray kariyeri kısa süreli olacak gibi gözüküyor.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAndone
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