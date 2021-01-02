Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Galatasaray bu skorla lider girdiği haftada 2. sıraya geriledi.
Galatasaray - Antalyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
02 Ocak 2021 Cumartesi 20:01
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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Galatasaray bu skorla lider girdiği haftada 2. sıraya geriledi.