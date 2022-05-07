Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!

Galatasaray-Başakşehir maçı devam ediyor

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Avrupa iddiasını sürdüren Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 19:25
183 Okunma
Galatasaray-Başakşehir maçı devam ediyor

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarına gitme iddiasını sürdüren ev sahibi ekip, sahasında sarı-kırmızılıları yenmek istiyor.

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları sonrası saha çalışmalarına başlayan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor. Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem, Mustafa Muhammed.

Dakika 10: Galatasaray bu dakikalarda sağdan soldan yaptığı ortalarla etkili oluyor.

Dakika 9: Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Babel'in yaptığı ortada Berkan Kutlu müsait durumda topa istediği vuruşu yapamadı.

Dakika 7: Kerem Aktürkoğlu şık bir hareketle Caicara'dan sıyrılmak istedi, Brezilyalı oyuncu son anda müdahale ederek Kerem'e geçiş izni vermedi.

Son Güncelleme: 07.05.2022 19:31
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayBaşakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa Türk Gücü takımı'ndan 29 galibiyet!
Mağusa Türk Gücü takımı'ndan 29 galibiyet!
Fenerbahçe 28 kupayı sergiledi
Fenerbahçe 28 kupayı sergiledi
“Birkan Uzun Zirve Koşusu” yapılıyor
“Birkan Uzun Zirve Koşusu” yapılıyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim