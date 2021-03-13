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Galatasaray Başkanı Cengiz'in hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

13 Mart 2021 Cumartesi 18:18
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Galatasaray Başkanı Cengiz'in hak mahrumiyeti cezası kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF)  yapılan açıklamada, Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 20 gün hak mahrumiyetinin kaldırıldığı, 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray'a protokol tribününde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle verilen 24 bin ve sosyal medya hesabında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen 100 bin lira para cezası ise onandı.

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldıran kurul, Baki'ye 30 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı. 

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