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Galatasaray Başkanı Cengiz: Yabancı sınırı kararının ertelenmesini istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, “Biz kulüpler olarak dün gece alınan yabancı sınırı kararının ertelenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:44
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Galatasaray Başkanı Cengiz: Yabancı sınırı kararının ertelenmesini istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fiba Emeklilik ve Hayat lansmanında açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, seçimle ilgili olarak, "3 yılımız doldu. Yakın çevreme, bu sürenin benim için yeterli olduğunu ifade ettim. Galatasaray'a hizmet sadece yönetim kurulunda olmuyor, kurulda olmadığım zamanda da Galatasaray'a hizmeti büyük bir aşkla verdim, yine öyle olacak" açıklamalarını yaptı.

Günay, "Umuyoruz ki yeni, güçlü bir yönetim seçimleri kazanacak ve Galatasaray emin adımlarla yoluna devam edecek" şeklinde konuşmasını noktaladı.

Mustafa Cengiz ise zoom üzerinden toplantıya dahil olarak, "TFF'de çok önemli bir toplantıdayız. Yabancı sınırlamaları ve limitler hakkında. En çok limit yine bizde 370 milyonla ama bu brüt. Brütün içinde futbolcu giderleri ve teknik giderler var. Kulüpler olarak TFF'den bunun düzeltilmesini istiyoruz. Biz kulüpler olarak dün gece alınan yabancı sınırı kararının ertelenmesini istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

‘Bu yıl yine en çok harcama limiti bizde’

Harcama limitlerinin artırılmasını isteyen Mustafa Cengiz, "Bu yıl yine en çok harcama limiti bizde, 370 milyon ama bu brüt. Bizim futbolcu giderleri ve teknik giderler olmadan açıkta değiliz ama bunlar olunca tüm kulüpler açığa düşüyoruz. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:45
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMustafa CengizYabancı Sınırı
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