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Galatasaray Benfica maçını spor yazarları yorumladı

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçı spor yazarları değerlendirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:29
Galatasaray Benfica maçını spor yazarları yorumladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray'ın sahasında Benfica'ya 2-1 yenildiği karşılaşmayı spor yazarları yorumladı.

Yasin Yıldırım (Sözcü): Galatasaray uzun zamandır iyi futbol oynamıyor, gerçek bu. Evinde kaos futboluyla sonuca giden sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında sınıfta kalmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nin en kolay grubunda yarışıp neredeyse sonuncu olmayı başaracaktı Galatasaray. Devler Ligi macerasını Porto’ya yenilerek kapatan Cimbom, dün de evinde bir başka Portekiz temsilcisi Benfica’ya mağlup oldu ve tur şansını bana göre ilk maçta kaybetti.

Mehmet Demirkol (Fanatik): Karşı presi doğru yapmadan Benfica’yı zor duruma düşürmek kolay değil. Yani onlar kaptıkları topla hızlı çıkmaya çalışırken topu kazanıp dengesizleştirebiliyorsunuz Portekizlileri. Bunu çok yapamadık. Onların istediği gibi yürüdü oyun. Sadece bu değil. Trezeguet/Edouk’suz Diagne sendromu da var. Onyekuru, Belhanda ve Feghouli ondan uzak olunca çok markajda kaldı, etkisizleşti. Markajda pas alması zorlaştı.

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Serdar Ali Çelikler (Habertürk): Galatasaray'ın Ndiaye ve Belhanda yerine 2 iyi oyuncu almadan UEFA gibi bir hedef koyması mümkün değil. Benfica'nın üstün yanları dışında hakemin penaltı kararının da hatalı olduğunu belirtmemiz şart. VAR'ın önemi de ortada... Tur artık zor. Gelecek için yüksek hedefler varsa 2 orta alan bana göre 1 sol bek ve oyunu da üstüne kurabileceğiniz bir santrfor daha lazım gibi görüldü.

Şansal Büyüka (Milliyet): Avrupa seviyesindeki bir maçta böyle “imkansız” bir penaltı yaratılınca insanın aklına elli türlü şey geliyor. Takım Portekiz’in, hakem İspanyol... Bunlar futbolda “amcaoğlu” gibi... Türkiye’nin tek bir maçını Azerbaycanlı bir hakemin yönettiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Burada Portekizliye İspanyol... Ohh ne ala...

Umut Eken (Fanatik): Galatasaraylılar'ın yine de enseyi karartmaması lazım. Bu oyun, Türkiye sınırları içinde yeterli. Bu bakımdan Fatih Terim ve öğrencileri için iyi bir test maçıydı. Trabzonspor maçındakine benzer şekilde 15, 20 dakikalık kesintisiz yüksek tempo ile ne yapabileceklerinin sinyallerini verdiler. Enerjisini ekonomik kullanan Galatasaray için tek kulvar -kupa yedeklere teslim edildiğinde- daha az yıpratıcı olacak. Dün geceki maçın Galatasaray'a mesajı da buydu; Türkiye'de kal, güçlü kal.

İbrahim Yıldız (Habertürk): Bu tür karşılaşmalar da kilit oyuncuların performansı skor için büyük önem taşıyor. Yenilen ikinci golden sonra, maçı çevirecek bir lider oyuncu ortaya çıkmayınca top savunma da sıkıştı… Bir başka dikkat çeken durum ise şut sayısının azlığıydı. Bu kadar kalabalık savunmayı aşabilecek bir diğer yöntem şut olmalıydı.

Deniz Çoban (Fanatik): Dün akşam oynanan maçın İspanyol hakemi Jesus Gil Manzano 25. dakikada çaldığı hatalı düdükle, maçın gidişatını önemli ölçüde etkiledi. 25. dakikada sol kanattan yapılan ortada Manzano, Marcao’nun ceza sahasında topla elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Aslında top Marcao’nun koluna temas etmemişti. Penaltı kararı yüzde 100 hatalıydı.

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Son Güncelleme: 15.02.2019 17:56
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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