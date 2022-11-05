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Galatasaray-Beşiktaş derbisi!

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

05 Kasım 2022 Cumartesi 20:03
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi!



Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.

34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.

34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayBeşiktaşFutbol
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