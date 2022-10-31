Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Nefes kesen karşılaşmalara sahne olan Süper Lig, 13. haftada dev derbiye ev sahipliği yapacak.

Okan Buruk yönetiminde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, Şenol Güneş ile yoluna devam eden Beşiktaş ilşe karşılaşacak.

Bu dev derbinin favorisi Galatasaray olurken, Güneş yönetiminde olan Beşiktaş ise bahislerde öne çıkmaya başladı.

Ümraniye'ye 5 gol atan ve şampiyonluk yarışında olduğunu gösteren Beşiktaş, 3 puanın peşinde olacak.

Yeri sallanmaya başlayan Okan Buruk'un bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok..

Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise biletlerin ne zaman satışa çıkarılacağını araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? İşte yanıtı...

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi, beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak?

Galatasaray Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa sunulmadı ve bilet fiyatları da açıklanmadı.

Zorlu derbinin biletlerinin 2 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor..

Muhtemel 11'ler

Galatasaray:

Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.