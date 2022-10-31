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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak maçı stadyumda izlemek isteyenler ise biletlerin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 21:10
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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?



Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Nefes kesen karşılaşmalara sahne olan Süper Lig, 13. haftada dev derbiye ev sahipliği yapacak.

Okan Buruk yönetiminde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, Şenol Güneş ile yoluna devam eden Beşiktaş ilşe karşılaşacak.

Bu dev derbinin favorisi Galatasaray olurken, Güneş yönetiminde olan Beşiktaş ise bahislerde öne çıkmaya başladı.

Ümraniye'ye 5 gol atan ve şampiyonluk yarışında olduğunu gösteren Beşiktaş, 3 puanın peşinde olacak.

Yeri sallanmaya başlayan Okan Buruk'un bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok..

Maçı izlemek isteyen taraftarlar ise biletlerin ne zaman satışa çıkarılacağını araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak? İşte yanıtı...

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman?

Galatasaray - Beşiktaş derbisi, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi, beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Beşiktaş maç biletleri ne zaman çıkacak?

Galatasaray Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa sunulmadı ve bilet fiyatları da açıklanmadı.

Zorlu derbinin biletlerinin 2 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor..

Muhtemel 11'ler

Galatasaray:

Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigBeşiktaşGalatasarayMaçSpor
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