Galatasaray'da Domenec Torrent'ten flaş itiraf!

Galatasaray'da gündem Domenec Torrent'in takımda kalıp kalmayacağı. Yeni başkanların İspanyol çalıştırıcı ile devam etmek istediği bilinirken verilecek karar merakla bekleniyor. Geldiği günden bu yana hedefe konan Galatasaray’ın teknik direktörü Domenec Torrent, içini döktü. Osman Tanburacı’ya konuşan İspanyol teknik adam birçok konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY KÜME DÜŞEBİLİRDİ..."

UEFA ve Süper Kupa’nın üzerinden 22 yıl geçtiğini belirten İspanyol hoca “Sadece armamız, geçmişimiz veya ismimizle bir şeyler kazanamayız, her gün daha iyisi için çalışmalıyız. Nitekim geldiğimde Galatasaray küme düşebilirdi dediler. Stabil hâle getirdik ama ne acılar ve ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Daha ilk günden hedef olduk. Kendime, ‘Ben bu insanlara ne yaptım’ diye sordum. Yönetimin ibrasızlıkla karşılaşması iyi olmadı. Çünkü dışarıda ne olursa olsun, onun içeriye de etkisi oldu” dedi.

"NASIL MOTİVE EDEYİM?"

Seçim sürecinin hem takımın hem de kendilerinin motivasyonunu etkilediğini belirten Torrent “Başkan adaylarının bizimle çalışmak istemediklerini açıklamaları işimizi daha da zorlaştırdı. Biz adayların projelerine elbette saygı duyarız ancak o açıklamalardan sonra, 50 gün boyunca takımı motive etmeye çalıştık. Oyuncular haberleri takip ediyor ve sürekli teknik direktörleri için ‘Şöyle kötü, böyle kötü, gönderilecekler’ deniliyor. Böyle bir ortamda nasıl motive edeceksiniz oyuncuları?” çıkışını yaptı.

"FLORYA TERK EDİLMİŞ GİBİYDİ"

“Geldiğimizde bir haftaya sıkışmış üç maç vardı önümüzde. Bilgisayar programları yoktu, temizlik elemanları ve hijyenik bir ortam yoktu. Yerlerde eşyalar, ortada çıkarılıp bırakılmış kablolar vardı. Sanki Florya terkedilmiş gibiydi… Analiz departmanını sordum birine, o da bilmediğini kendisinin de muhtemelen gönderileceğini söyledi. Öyle de oldu. Biz gönderilirsek kurduğumuz sistemi tertemiz ve yerlerinde bırakacağız…”

"GUARDIOLA BİR DAHİ"

“Onunla 9 değil tam 11 yıl çalıştım. O gerçekten bir dâhi, dünyanın en iyi teknik direktörü. Tam 23 kupa kazandık. Benim de bu başarılarda katkım olduysa ne mutlu. Biz buraya kalmak için geldik, tatil için değil.”

"GÖNDERİLİRSEM GOCUNMAM"

“Başarı için sabır lazım. Ama burada kazanamıyorsanız dört ayda gönderilirsiniz. Vicente Del Bosque, Frank Rijkaard, Luis Aragones, Dirk Advocaat, Roberto Mancini… Ne var ki bu hocalar gönderilmiş. Gönderilirsem de gocunmam.”

"MUSLERA EN İYİSİ"

“Galatasaray’ın yakın tarihi Muslera’dır. Burada 11 sezon geçirmiş, birçok iniş ve çıkışları görmüş, Pena’yı aldık ama Muslera dönünce onunla devam ettik. Çünkü bizim birinci kalecimiz Muslera’dır.”

"YUNUS OYUN TARZIMA UYAN BİR İSİM"

“Galatasaray’a geldiğinizde Yunus Akgün ve Emre Akbaba elinizde olsaydı, çok iyi şeyler olurdu, ikisini de çok beğeniyorum. Benim oyun tarzıma mükemmel oturuyorlar. Yunus eminim çok başarılı olacak.”

"BEN AKTÖR DEĞİLİM"

“Oyuncular bana ‘Hoca’m burada taraftar, teknik direktörlerin hareketli olmasından hoşlanır” diyor. Ben de onlara ‘Kusura bakmayın, ben aktör değilim’ diyorum. Böyle bir alışkanlık yerleşmiş burada…”

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

“Ben devam etmek istiyorum, sizi mahcup edeceğim diye meydan okuma bana kalmış bir durum değil” diyen Torrent “Yapacağım ilk şey seçilen başkanı tebrik etmek olacak. Sözleşmesi biten oyuncular var ne olacağını onlar da bilmiyor. Almak için konuştuklarımız vardı, ne olacak bilmiyoruz… Şu an belirsizlik var” sözlerini kullandı.