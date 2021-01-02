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Galatasaray'da Falcao şoku! Yine sakatlandı

Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sakatlıktan yeni dönen Radamel Falcao, 46. dakikada oyuna girmişti. Kolombiyalı golcü 74. sakatlanarak yerini Sekidika'ya bıraktı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 20:06
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Galatasaray'da Falcao şoku! Yine sakatlandı

Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sakatlıktan yeni dönen Radamel Falcao, 46. dakikada oyuna girmişti. Kolombiyalı golcü 74. sakatlanarak yerini Sekidika'ya bıraktı.

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