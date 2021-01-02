Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sakatlıktan yeni dönen Radamel Falcao, 46. dakikada oyuna girmişti. Kolombiyalı golcü 74. sakatlanarak yerini Sekidika'ya bıraktı.
Galatasaray'da Falcao şoku! Yine sakatlandı
Galatasaray Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sakatlıktan yeni dönen Radamel Falcao, 46. dakikada oyuna girmişti. Kolombiyalı golcü 74. sakatlanarak yerini Sekidika'ya bıraktı.
02 Ocak 2021 Cumartesi 20:06
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