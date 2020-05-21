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Galatasaray'da hazırlıklar kaldığı yerden devam

Galatasaray dün yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına yeniden başladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 20:30
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Galatasaray'da hazırlıklar kaldığı yerden devam

Sarı kırmızılılarda 14 Mayıs Perşembe günü yapılan testler sonucunda, performans ekibinde görevli bir yardımcı personelde koronavirüse rastlanmıştı. Kulüpten ertesi gün yapılan açıklamada, çalışmalara 6 gün ara verildiği belirtilmişti.

Dün Galatasaray'da futbol takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlandı. Bu gelişme üzerine sarı kırmızılılar bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına yeniden başladı.

Çalışmalar çift idmanla start alırken, .hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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