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Galatasaray'dan ayrılan Falcao, Rayo Vallecano'ya gitti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Rayo Vallecano, Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'yu renklerine bağladığını açıkladı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 15:42
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Galatasaray'dan ayrılan Falcao, Rayo Vallecano'ya gitti

Galatasaray'ın 3 gün önce karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshettiği 35 yaşındaki futbolcunun yeni adresi İspanya oldu.

Falcao'yu kadrosuna kattığını internet sitesinden duyuran Rayo Vallecano Kulübü, sözleşmenin süresine ilişkin bilgi vermedi.

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRadamel Falca
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