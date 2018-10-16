Galatasaray'dan Fatih Terim kararı

BeIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYORDU

Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracak.

Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonunda son bulacak.

TERİM, GALATASARAYIN BAŞINDA 302 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da 17 kupa kazanan Fatih Terim, 302 maçta 198 galibiyet, 65 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Terimli Galatasaray, 647 gol atarken kalesinde 277 gol gördü.