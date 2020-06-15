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Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 09:15
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Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone’nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayÇaykur RizesporFernando MusleraFlorin Andone
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