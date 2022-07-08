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Galatasaray'dan Mustafa Muhammed kararı!

Galatasaray, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı.

08 Temmuz 2022 Cuma 21:24
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Galatasaray'dan Mustafa Muhammed kararı!
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Galatasaray Kulübü, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiralanan Mustafa Muhammed'in sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.

Galatasaray, 24 yaşındaki santrfor için belirlenen 4 milyon dolarlık satın alma bedelini Mısır temsilcisinin hesabına yatırdı ve Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı.

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