Galatasaray'dan üst üste 8. galibiyet

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada hata yapmayan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Galatasaray'ın golleri 38 ve 45. dakikalarda yeni transfer Mostafa Mohamed'den gelirken, Mısırlı golcü Süper Lig'de 5. maçındaki gol sayısını 5'e yükseltti.
Sarı-kırmızılılar bu skorla puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Erzurumspor ise 25 puanla 18. sırada kaldı.
Son Güncelleme: 27.02.2021 20:58