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Galatasaray'dan üst üste 8. galibiyet

Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray, fire vermeden yoluna devam etti.

27 Şubat 2021 Cumartesi 19:56
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Galatasaray'dan üst üste 8. galibiyet

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Zirve yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada hata yapmayan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın golleri 38 ve 45. dakikalarda yeni transfer Mostafa Mohamed'den gelirken, Mısırlı golcü Süper Lig'de 5. maçındaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Sarı-kırmızılılar bu skorla puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Erzurumspor ise 25 puanla 18. sırada kaldı.

Son Güncelleme: 27.02.2021 20:58
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