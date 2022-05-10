Galatasaray'dan "yıldız" açıklaması

Ligin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1959'dan önceki lig mücadelelerinde kazanılmış şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye başvuran ve armasına beş yıldız koyacağını açıklayan Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan yanıt geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde Süper Lig şampiyonlukları konusunda, hukuki temeli ve geçerliliği bulunmayan, gayriciddi iddiaların yeniden gündeme getirilme çabalarını dikkatle takip ediyoruz" denildi.

Fenerbahçe'nin başvurusuna karşı Galatasaray'ın 23 Mart 2021 tarihli dilekçeyle TFF'ye başvurduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Devam eden süreçte, 21 Nisan 2021 tarihli ikinci dilekçemiz ile ilk başvurumuza ek beyan ve itirazlarımız da Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilmişti.



Söz konusu dilekçelerimiz vasıtasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hiçbir hukuki dayanağı olmayan iddialarına konu başvuru ile buna bağlı taleplerin neden reddedilmesi gerektiği Türkiye Futbol Federasyonu’na detaylıca izah edilmiştir.



Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sözde iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki hukuki süreci son derece yakından takip etmektedir ve ilerleyen dönemlerde de takip etmeye devam edecektir.

Galatasaray Spor Kulübü, bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve dört yıldızı ile Türkiye’nin en çok Süper Lig Şampiyonluğu olan kulübüdür."