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Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in açılış haftasının son maçında Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi'nde Giresunspor'la karşılaştı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:48
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Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

 Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 kazanırken saha içi olayları maçın önüne geçti.

Galatasaray'ın gollerini 31. dakikada Diagne ve 45+2. dakikada penaltıdan Cicaldau kaydetti. Mücadelenin 61. dakikasında yaşananlar ise karşılaşmaya damga vurdu. Marcao kendisine sus işareti yaptığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı.

Brezilyalı futbolcu, genç yıldıza önce kafa atarken daha sonra yumruk attı. Yaşananların ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Yaşanan olaylardan sonra karşılaşmada başka gol olmazken Galatasaray, Süper Lig'e 3 puanla başladı.

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