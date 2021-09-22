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Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve ligde 11. sıraya geriledi. Kayserispor ise Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray'a 3 gol atma başarısı gösterdi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 22:29
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Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu

Galatasaray'da kötü gidişi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısında da büyük hayal kırıklığı yaratarak mücadeleyi 3-0 kaybetti. Son 4 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Galatasaray'da taraftarlar kötü gidişe isyan etti.

GALATASARAY, SÜPER LİG'DE 11. SIRAYA GERİLEDİ

Karşılaşmaya harika başlayan Kayserispor, üst üste ataklarla sarı-kırmızılıların savunmasını yıprattı. 39. dakikada Thiam'la 1-0 öne geçen Kayserispor, bu golden hemen 6 dakika sonra Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından attığı harika golle farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu belirleyen sayıyı ise Mame Thiam penaltıdan attı ve maç 3-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, 8 puanla 11. sıraya gerilerken Kayserispor, 10 puanla 8. sıraya yükseldi.

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