Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve ligde 11. sıraya geriledi. Kayserispor ise Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray'a 3 gol atma başarısı gösterdi.