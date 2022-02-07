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Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

07 Şubat 2022 Pazartesi 11:08
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Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sarı kırmızılılar, Diagne'yi Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya satın almıştı.

DIAGNE BU SEZON NE YAPTI?

Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla bu sezon 23 maçta 4 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Toplamda ise sarı kırmızılılar ile çıktığı 62 maçta 26 gol ve 4 asist yaptı.

KONTENJAN TEKRAR 14'E DÜŞTÜ

Ara transferde yapılan Iñaki Peña, Erick Pulgar ve Bafétimbi Gomis transferleri ile birlikte yabancı oyuncu kontenjanı 15'e yükselmişti.

Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da yabancı oyuncu sınırı tekrar 14' e indi.

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