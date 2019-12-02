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Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Poythress’i transfer etti

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Poythress'i kadrosuna dahil etti.

02 Aralık 2019 Pazartesi 17:46
Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Poythress’i transfer etti

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, ABD’li oyuncu Ben Moore ile de yollarını ayırdı.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Alex Poythress’in özel bir oyuncu olduğunu belirterek, “Aslında yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ben Moore’a göre farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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