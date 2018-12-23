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Galatasaray Fenerbahçe Beko basketbol maçında alkışlanacak hareket!

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan basketbol maçı öncesi taraftarlar köy okullarına destek vermek için parkeye atkı, eldiven ve bere attı.

23 Aralık 2018 Pazar 17:55
Galatasaray Fenerbahçe Beko basketbol maçında alkışlanacak hareket!

Galatasaray taraftarları potada ağırladığı Fenerbahçe derbisi öncesi ‘Çocuklar Üşümesin’ kampanyasıyla köy okullarına destek vermek için parkeye atkı, eldiven ve bere attı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe Beko’yu konuk ediyor. Galatasaray Kulübü, tarafından düzenlenen “Çocuklar üşümesin” kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına sarı kırmızılı oyuncular sahaya ‘Çocuklar üşümesin’ pankartıyla çıktı. Galatasaraylı taraftarlar da GS Store standlarından aldıkları atkı, bere ve eldivenleri parkeye atarak kampanyaya destek verdi.

Toplanan ürünler “Çocuklar üşümesin” kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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