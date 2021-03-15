Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray'da Fernando Muslera müjdesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp yeni sözleşme konusunda Uruguaylı file bekçisiyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray, 16 Mart Salı günü Fernando Muslera ile yeni kontrat imzalayacak. Muslera kendisini 3 yıl daha Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera 2011 yazında Lazio'dan transfer edilmişti.