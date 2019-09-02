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Galatasaray Gabonlu futbolcuyla görüşmelere başladı

Galatasaray, Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:51
Galatasaray Gabonlu futbolcuyla görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Southampton takımında forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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