Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman?

Süper Lig'de 2. hafta maçları devam ediyor.Galatasaray evinde Giresunspor ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..

13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:42
41 Okunma
Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman?


Galatasaray Süper Lig'in 2. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak.Okan Buruk yönetiminde 2022-2023 sezonuna başlayan Galatasaray ilk hafta maçında deplasmanda Antalyaspor'u Gomis'in son dakika golüyle 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Taraftarı önünde ikide iki yapmak isteyen sarı kırmızılılarda yeni transferlerin bu maçta oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.

Galatasaray'ın rakibi Giresunspor ise ilk hafta evinde Adana Demirspor'a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray ile Giresunspor'un karşılaşacağı maçın biletleri tükendi.Yaklaşık 50 bin kişi önünde oynanacak olan maçın detayları merak konusu oldu.Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için arama yapıyor.İşte detaylar..

Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Giresunspor maçı 13 Ağustos (bugün) saat 21.45'te oynanacak.Mücadele beIN SPORTS 1 kanaılndan naklen yayınlanacak.Maçın hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

Anahtar Kelimeler:
GiresunsporGalatasaraySpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?
Fenerbahçe'den forvette ters köşe!
Fenerbahçe'den forvette ters köşe!
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim