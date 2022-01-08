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Galatasaray-Giresunspor maçında tek golle üç puan

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 yendildi. Sarı-kırmızılılar son 9 maçında 8. kez puan kaybı yaşadı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 20:11
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Galatasaray-Giresunspor maçında tek golle üç puan
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Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk etti.

6 maç men cezası sona eren Fatih Terim kulübeye dönerken sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu ile Marcao kadroda yer almadı.

10 eksiği bulunan Galatasaray'da İsmail Çipe, Boey, Işık Kaan Arslan, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Morutan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Halil Dervişoğlu 11'i sahada yer aldı.

Rakip Giresunspor'da Hakan Keleş, Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Zeki Yavru, Süleymanov, Flavio, Sergio, Balde ilk 11'ini tercih etti.

11. dakikada konuk takım öne geçti. Flavio'nun pasıyla sol kanatta ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşan Sergio meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Yerden penaltı noktası üzerine gelen topa gelişine vuran Süleymanov, direk dibinden ağları havalandırdı: 0-1.

İlk yarıda ve maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı.

Sarı-kırmızılılar son 9 lig maçında 1 kez galip geldi. 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla 10. sırada yer aldı.

Puanını 25 yapan Giresunspor ise 13. sıraya yükseldi.

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