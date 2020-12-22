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Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

Türkiye'de Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Galatasaray Göztepe'yi 3-1'le geçti ve Karagümrük mağlubiyetinin ardından moral buldu.

22 Aralık 2020 Salı 19:57
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Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

Türkiye'de Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Galatasaray Göztepe'yi 3-1'le geçti ve Karagümrük mağlubiyetinin ardından moral buldu.

Maça çok hızlı başlatyan Sarı Kırmızılılar, 4. dakikada Emre Kılınç ve 12'de Arda Turan'la 2-0'ı yakaladı.

Soner Aydoğdu'yla Cim Bom'a karşılık evren Göztepe hem ilk yarı hem ikinci yarının bir bölümünde beraberliği yakalamaya çok yaklaşsa da önemli pozisyonları değerlendiremedi.

63'te Feghouli'den gelen gol skoru belirledi.

Galatasaray maçta 1 gol daha atabilseydi liderlik koltuğuna oturacaktı.

Son Güncelleme: 22.12.2020 20:59
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