Galatasaray'ın kasası dolacak!

Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi bu sezon sadece Galatasaray temsil edecek. Medipol Başakşehir’in Devler Ligi’nden elenmesinin ardından sarı-kırmızılılar ekstra bir gelir de elde edecek. Başakşehir’in elenmesi sebebiyle Galatasaray ne kadar gelir elde edecek? İşte yanıtı…

Başakşehir yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, Olympiakos’a deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek