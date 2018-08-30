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Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:05
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya), Benfica (Portekiz)

3. torba: Liverpool (İngiltere), Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya), Valencia (İspanya), PSV (Hollanda)

4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan), Kızılyıldız (Sırbistan), Viktoria Plzen (Çekya)

- İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayKuraSporHaber
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