Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92884
ALTIN
253.886
DOLAR
6.5743
STERLİN
8.4356
EURO
7.6470
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor
Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı
Sony'den, Her Koşula Dayanabilen SD...
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:15
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın kurasını efsane futbolcular Kaka ve Forlan çekti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak. 

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimine göre, ilk maçların 18-19 Eylül'de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu: 

A Grubu: Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Monaco (Fransa), Club Brugge (Belçika)

B Grubu: Barcelona (İspanya), Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Inter (İtalya)

C Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), Kızılyıldız (Sırbistan)

D Grubu: Lokomotiv Moskova (Rusya), Porto (Portekiz), Schalke 04 (Almanya), Galatasaray

E Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), AEK (Yunanistan)

F Grubu: Manchester City (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Olympique Lyon (Fransa), Hoffenheim (Almanya)

G Grubu: Real Madrid (İspanya), Roma (İtalya), CSKA Moskova (Rusya), Viktoria Plzen (Çekya)

H Grubu: Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Valencia (İspanya), Young Boys (İsviçre)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak 

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. 

Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. 

2018-2019 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Maç tarihleri 

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde: 

Grup 1. maçları: 18-19 Eylül 

Grup 2. maçları: 2-3 Ekim 

Grup 3. maçları: 23-24 Ekim 

Grup 4. maçları: 6-7 Kasım 

Grup 5. maçları: 27-28 Kasım 

Grup 6. maçları: 11-12 Aralık 

Son 16 turu ilk maçları: 12-13 Şubat 2019 ve 19-20 Şubat 2019 

Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart 2019 ve 12-13 Mart 2019 

Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2019 

Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2019 

Yarı final ilk maçları: 30 Nisan/1Mayıs 2019 

Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2019 

Final maçı: 1 Haziran 2019

banner22
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonlar LigiRakiplerKuraUEFASporHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu!
Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim