Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Sonucun açıklanmasının ardından açıklama yapan Özbek, "Galatasaray'ı sevgi iklimini getirmeye çalışacağım arkadaşlarımla beraber. Yarın bambaşka bir gün. Yarın, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok" diye konuştu.

Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2 bin 73 oy aldı.



DURSUN ÖZBEK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dursun Özbek, sonucun açıklanmasından sonra gözyaşlarına hakim olamadı.



Özbek, "Galatasaray'ı sevgi iklimini getirmeye çalışacağım arkadaşlarımla beraber. Hep beraber, artık barışmanın zamanı geldi. Yarın bambaşka bir gün. Yarın, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Galatasaray için sırt sırta vermeye hazır mısınız değerli kardeşlerim? Yaşasın Galatasaray. Ne mutlu Galatasaraylıyım diyene" dedi.



Kürsüden indikten sonra GS TV'ye de bir demeç veren Özbek, "Galatasaray için muhteşem bir gün oldu. Sevgi iklimini yaratmaya çalışıyorum. Sevgi, barış için çalışacağım. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız" dedi.

ADAYLARIN LİSTELERİ



Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:



DURSUN ÖZBEK



Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 2 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

2023'teki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:



Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.



Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

EŞREF HAMAMCIOĞLU



Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman



Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu