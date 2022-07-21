Galatasaray'ın yeni futbolcusu Leo Dubois kim?

Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor.Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Galatasaray son olarak Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'i transfer etmişti.Galatasaray dün yaptığı açıklama ile Lyon'da forma giyen Leo Dubois ile de transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Dubois dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi.Dubois'i havalimanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray'ın transferini bitirdiği Leo Dubois'in hayatı merak konusu oldu.Dubois'in hangi takımlarda oynadığı ve mevkisi gibi bir çok merak edilen soru cevap arıyor.Peki kimdir Leo Dubois?

Leo Dubois kimdir?

Leo Dubois 14 Eylül 1994'te Fransa'da dünyaya geldi.Futbola ülkesinde başlayan Dubois profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında Nantes formasıyla başladı.Sağ bek mevkiinde oynayan Fransız futbolcu 5 sezon Nantes forması giydi

Nantes kariyerinden sonra 2018 sezonunda Lyon'a transfer olan Dubois Fransa Milli takımının formasınıda 13 kez giymiştir.

Leo Dubois kulüp bazında oynadığı 236 maçta 9 gol atma başarısı göstermiştir.Dubois 2022/2023 sezonunda Galatasaray forması giyecek..