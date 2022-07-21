Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Galatasaray'ın yeni futbolcusu Leo Dubois kim?

Galatasaray yeni sezon için transferlerine hız kesmeden devam ediyor.Sarı kırmızılılar son olarak Lyon'dan sağ bek Leo Dubois ile anlaştı.Peki Leo Dubois kimdir? İşte kariyeri..

21 Temmuz 2022 Perşembe 21:33
0 Okunma
Galatasaray'ın yeni futbolcusu Leo Dubois kim?
banner48

Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor.Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Galatasaray son olarak Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'i transfer etmişti.Galatasaray dün yaptığı açıklama ile Lyon'da forma giyen Leo Dubois ile de transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Dubois dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi.Dubois'i havalimanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray'ın transferini bitirdiği Leo Dubois'in hayatı merak konusu oldu.Dubois'in hangi takımlarda oynadığı ve mevkisi gibi bir çok merak edilen soru cevap arıyor.Peki kimdir Leo Dubois?

Leo Dubois kimdir?

Leo Dubois 14 Eylül 1994'te Fransa'da dünyaya geldi.Futbola ülkesinde başlayan Dubois profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında Nantes formasıyla başladı.Sağ bek mevkiinde oynayan Fransız futbolcu 5 sezon Nantes forması giydi

Nantes kariyerinden sonra 2018 sezonunda Lyon'a transfer olan Dubois Fransa Milli takımının formasınıda 13 kez giymiştir.

Leo Dubois kulüp bazında oynadığı 236 maçta 9 gol atma başarısı göstermiştir.Dubois 2022/2023 sezonunda Galatasaray forması giyecek..

Anahtar Kelimeler:
Leo DuboisGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasım Tağman Miracle Değirmenlik’te
Kasım Tağman Miracle Değirmenlik’te
Y. Dumlupınar kadrosuna Necati Genç katıldı
Y. Dumlupınar kadrosuna Necati Genç katıldı
Çağlar İzkan, Türkiye Milli takım antrenörlüğüne davet edildi
Çağlar İzkan, Türkiye Milli takım antrenörlüğüne davet edildi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim