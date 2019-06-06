Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Galatasaray Jean-Michaël Seri'nin peşinde

Galatasaray Jean-Michaël Seri'nin peşinde

06 Haziran 2019 Perşembe 10:46
Galatasaray Jean-Michaël Seri'nin peşinde
banner44

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan ve önümüzdeki sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

banner41
Fransız medya kuruluşu L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Fulham'ın merkez orta saha oyuncusu Jean-Michaël Seri ile ilgileniyor. NTV Spor'un bildirdiğine göre geçen sezonun başında Fransız ekibi Nice'ten Fulham'a transfer olan, fakat İngiliz ekibi ile küme düşen oyuncuyu Galatasaray'ın 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü. 

30 milyon euro karşılığında transfer olduğu Fulham'da bu sezon 34 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol 3 asist ile mücadele etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPeşindeSporHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neymar'ı suçlayan kadın konuştu: Yalnızca adalet istiyorum
Neymar'ı suçlayan kadın konuştu: Yalnızca adalet istiyorum
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde finalde
Infantino yeniden FIFA Başkanı
Infantino yeniden FIFA Başkanı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim