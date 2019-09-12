Galatasaray Kasımpaşa maçına yönelik bilgiler sporseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray, yeni transferi Falcao’nun da ilk kez sarı kırmızılı formayı giyeceği maçta Kasımpaşa’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi iki takım da mutlak galibiyet hedefliyor…

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’de 4. haftada ilk maç Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. 13 Eylül tarihinde oynanacak olan karşılaşma Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak ve maç beIN Sports platformu kanallarında canlı yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR SÜRERKEN FALCAO’DAN GOL ŞOV

Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çift kale maçta Kolombiyalı yıldız Falcao 2 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 19 Yaş Altı Takım ile 11'e 11 taktik çalışması yapıldı. A takım, çift kale maçı 4-0'lık skorla kazanırken goller Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram'dan geldi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

4. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya