Galatasaray, Lazio'ya yenildi

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki ekip, Manavgat'taki Emirhan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, Sacha Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Metehan Baltacı, Fredrik Midtsjö, Yusuf Demir, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

Mücadele öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Baran Aksaka, ısınmada ağrı hissettiği için maça başlayamadı. Genç oyuncunun yerine orta sahada stoper Metehan Baltacı süre buldu. Kanat oyuncusu Barış Alper, hücum hattının en ucunda görev yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda Dries Mertens, Kazımcan Karataş, Efe Akman, Leo Dubois, Caner Doğan, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Emirhan Kayar ve Ali Turap Bülbül'e şans tanıdı. Sadece kaleci Okan mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Lazio ise Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Nicolo Casale, Alessio Romagnoli, Adam Marusic, Danilo Cataldi, Felipe Anderson, Pedro, Luis Alberto, Toma Basic ve Ciro Immobile 11'i ile mücadele etti.

İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Maurizio Sarri; Marcos Antonio, Elseid Hysaj, Patric Gabarron, Mattia Zaccagni, Luka Romero, Matias Vecino, Matteo Cancellieri, Mario Gila, Stefan Radu ve Marco Bertini'yi sonradan sahaya sürdü.

Müsabakanın 4. dakikasında Mata'nın ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Barış Alper, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Lazio, 11. dakikada Pelipe Anderson'un golüyle eşitliği sağladı. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la, Lazio da Immobile ile pozisyonlar buldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu'nun 33. dakikadaki şutu direkten dönerken, iki ekip de kalan sürede gol bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Devre arasından adeta golle dönen Lazio, Luis Alberto'nun 17. saniyedeki golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren taraf olan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. Maç 2-1 Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakayı Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur da statta izledi.

GALATASARAY, 4. HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Dünya Kupası arasında yaptığı 4. hazırlık maçında da galip gelemedi.

İlk 2 hazırlık maçını İstanbul'da oynayan Galatasaray, Antalya kampında da ikinci müsabakasına çıktı.

İstanbul'da İspanyol takımlarından Rayo Vallecano'ya 1-0, Villareal'e ise 4-3 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Antalya'daki ikinci, genelde ise 4. hazırlık maçını İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile yaptı. Okan Buruk'un öğrencileri Lazio müsabakasını da 2-1 kaybetti.