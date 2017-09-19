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Galatasaray maçında rekor bekleniyor

Süper Lig'de ilk 5 haftada 9 puan toplayan Bursaspor'da, 25 bin 397 adet kombine satıldığı öğrenildi.

19 Eylül 2017 Salı 14:29
Galatasaray maçında rekor bekleniyor

Bursaspor'da 17 Temmuz 2017 tarihinde genel satışa sunulan kombine bilet satışları dün itibariyle sona erdi. 150 TL ile 2 bin TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulan kombinelere Bursasporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Takımın bu sezon ligde çıktığı 5 maçta aldığı 3 galibiyet kombine satışlarını arttırırken, toplamda 25 bin 397 adet kombine biletin satıldığı bildirildi.

Galatasaray maçında rekor kırılması bekleniyor

Yeni stadyumdaki en çok taraftar 34 bin 622 kişiyle geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe maçında olurken, hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında rekorun kırılması amaçlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 40 bine yakın taraftarın yer alması bekleniyor.

Le Guen: "Hayalim stadın tamamen dolu olması"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen de Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada taraftarların desteğine ihtiyacı olduklarını belirterek, “Belki bazen, kendi sahamızda da işler zorlaşabilir. Tam da o zamanlarda onların desteğine ihtiyacımız olacak. Galatasaray maçında hayalim stadın tamamen dolu olması. Halen belli yerlerde boşluklar var. O boşluklar neden var çözebilmiş değilim. Zor anlarda yardımlarına ihtiyacımız var. Çocuklarım maça gelecekler. Ben onlara inanılmaz bir atmosfer olduğunu söyledim. Hayatlarında görmedikleri, dünyanın en iyi atmosferlerinden biri olduğunu söyledim. Umarım bunu yaşayabilirler” dedi.

8 bin 300 forma satıldı

Yeşil-beyazlılarda alınan iyi sonuçların ardından taraftarların formalara da ilgi gösterdiği bildirildi. Üst üste alınan Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetlerinin ardından forma satışlarının da arttığı bildirilirken, şu ana kadar 8 bin 300 adet forma satışının gerçekleştiği öğrenildi. 

İhlas Haber Ajansı

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