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Galatasaray, Nigel De Jong ile yollarını ayırdı

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Nigel De Jong'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

05 Ocak 2018 Cuma 18:07
Galatasaray, Nigel De Jong ile yollarını ayırdı
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Galatasaray, 2016-2017 sezonunun başında Los Angeles Galaxy takımından transfer ettiği Nigel De Jong'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini kamuoyuna duyurdu.

Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Sportif AŞ, Hollandalı futbolcu Nigel de Jong'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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