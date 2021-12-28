Galatasaray, penaltılarda 6-5 mağlup olarak kupaya erken veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen ve normal süresi ile uzatma bölümü 3-3 biten mücadeleyi penaltılarla 6-5 kazanan Denizlispor, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Maça hızlı başlayan TFF 1. Lig ekibi Denizlispor 9'da İlhan Depe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar bu gole 29'da Alpaslan Öztürk'le beraberliği yakalarken, Denizlispor 38'de Brahim Darri'nin şık golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.

İkinci yarıya fırtına gibi giren Galatasaray, 49'de Halil Dervişoğlu ve 50'e Mostafa Mohamed'in peş peş attığı gollerle 3-2 öne geçti.

90+6'da sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, pes etmeyen Denizlispor, 90+9'da Nelsson'un kendi kalesine attığı golle maçı uzatmalara taşıdı: 3-3.

Uzatmalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük kuran Denizli, adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.