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Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup etti

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers'ı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-1 yenen Galatasaray, gruplara kaldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 23:04
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Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup etti

Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka'da 1-1 berabere kaldığı Randers'ı, İstanbul'da 2-1 mağlup etti ve gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan sarı-kırmızılılar yakaldığı net fırsatlarda golü atamadı. 11. dakikada Randers'ın hızlı atağında Egho fileleri havalandırdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına Kerem-Barış Yılmaz değişikliğiyle başlayan Fatih Terim bunun meyvesini kısa süre içinde aldı.

Genç futbolcu Barış performansıyla Randers defansını yıpratırken beklenen gol 48. dakikada Van Aanholt'tan geldi. 59. dakikada Randers'ta Peisinger kendi kalesine attığı golle temsilcimizi 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.

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